Bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves é uma menina - Reprodução/Instagram

Bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves é uma meninaReprodução/Instagram

Publicado 17/12/2024 17:51

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves organizaram um chá revelação nesta terça-feira (17) e descobriram que estão à espera de uma menina. O evento foi realizado em uma casa de festas no Alto da Boavista, no Rio. "It’s a Girl", divulgou o casal.

fotogaleria

Ludmilla, de 29 anos, e Brunna Gonçalves, de 33, anunciaram a gravidez em um show especial do projeto "Numanice", realizado em São Paulo no começo deste mês. Durante a apresentação, Ludmilla beijou a barriguinha de Brunna, enquanto um vídeo exibido no telão mostrava imagens do casal. "Agora somos três", avisaram as mamães nas redes sociais.