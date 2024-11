Beatriz Reis e Thiago Oliveira - Divulgação / TV Globo

Publicado 27/11/2024

Rio - Thiago Oliveira, de 40 anos, e Beatriz Reis, de 24, estão confirmados no time do "Big Brother Brasil 25". Eles vão comandar os flashes da TV Globo ao longo da edição, em entradas que informam o público dos acontecimentos da casa em meio à programação do canal. O anúncio foi feito pela emissora, nesta quarta-feira (27).

Apresentador do "É de Casa", Thiago Oliveira comemora o novo desafio nas telinhas. "Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração. E para quase não dormir, porque eu gosto muito do 'BBB' e a gente quer ficar conectado 24 horas por dia. Vem aquele frio na barriga, mas amo grandes responsabilidades e sempre estou preparado para elas. Já estou na contagem regressiva para a estreia".

Ex-participante do reality, Beatriz Reis, a "Bia do Brás", vibra com o retorno ao programa, agora como repórter, e celebra as conquistas desde que deixou o confinamento, em abril. Ela estreou nas novelas dando vida à personagem Selminha Veneno em "Família é Tudo"; esteve na cobertura do Rock in Rio pelo Globoplay; e ganhou um quadro no programa "Encontro com Patrícia Poeta", o "EconoBia".

"É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o 'Big Brother'", comenta.

Ela ainda acredita que vivência como sister lhe ajudará neste trabalho. "É um programa com muita energia, intensidade, é para os emocionados! Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no 'BBB 24', com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar. Além de me divertir, de ser grata por estar de novo no reality, eu quero somar com todos", destaca.

Há menos de 50 dias para a nova temporada do "BBB", Thiago aposta que a já anunciada mudança no grupo de participantes, que entrará em duplas, deve impactar bastante o jogo. "Vai ser interessante ver como cada dupla vai reagir com outras. Esse movimento é muito legal. Eu acho que já no primeiro dia a gente vai ver festa acontecendo de várias formas. É isso que o público gosta e que eu gosto também. O jogo vai ser intenso para todo mundo: para os participantes, para a gente que vai estar apresentando o nosso flash, para o Tadeu. Esse novo formato deixa a gente na expectativa, porque tudo que é novo gera isso", observa.