17/12/2024

Rio - Anitta revelou que se incomodou com crianças que gritavam durante um voo que realizou na segunda-feira (16) e, por pouco, não perdeu a paciência. "Quase fui a nova mulher do avião ", iniciou ela em vídeo postado nos Stories nesta terça-feira (17).

"Tinham umas crianças no meu voo e elas gritavam, brincavam e daqui a pouco choravam e daqui a pouco implicavam uma com a outra...Tava faltando muito pouco, teve uma hora que a criança gritou tão alto, foi lá no fundo da minha alma, quase que gritei de volta: 'Chega! E eu ia virar a nova mulher do avião por causa da TPM'", disse a cantora.

Em outro vídeo, Anitta refletiu que seria cancelada se fizesse isso e no dia seguinte ia esquecer porque gritou. "Se os homens passassem por tudo isso, ia ter muito lei até que se eles cometessem um crime, eles iam ser absolvidos", brincou.

A cantora refletiu em como as mudanças hormonias refletem no humor das mulhres. "A menstruação quando desce, ela traz junto com você, toda a alegria de vida que pode existir na vida do ser humano. Todo o ódio que você estava sentindo de tudo, do ar, do vento, ao oxigênio vai embora e dar lugar a uma alegria divina, uma euforia sem motivo e sem razão. Ela manda embora toda a amargura que você estava sentindo na semana", disse.



"O ódio fala mais alto, não é algo que você consegue raciocinar e pensar. Quando ela desce, você acorda e os pássaros estão cantando para você...Quando você vai fazer um xixi, você descobre", completou.