Jeniffer Castro participa do 'Encontro com Patrícia Poeta'Reprodução/Globo

Publicado 06/12/2024 11:00 | Atualizado 06/12/2024 11:11

Rio - Jeniffer Castro, a mulher que viralizou essa semana ao se recusar a ceder seu assento na janela do avião para uma criança, participou do "Encontro com Patrícia Poeta", nesta sexta-feira (6,) e contou como está lidando com toda a exposição após ganhar mais de um milhão de seguidores.



"Está sendo muito novo porque não era uma pessoa conhecida, do nada chegou esse tanto de seguidores. Ainda bem que o pessoal está me apoiando, estou vendo todos os comentários, respondendo, curtindo", disse.



"Estou com medo da minha segurança, de alguém fazer alguma coisa comigo, com a minha família", completou.



Jeniffer contou que entrou no avião e a criança estava sentada em seu lugar, ela avisou que era seu assento e um rapaz sugeriu que ela trocasse de lugar com o menino e ela se recusou.



"A birra dele é que ele queria sentar com a avó dele, que estava ao meu lado. Só que a família dele estava toda ao redor, tinha três poltronas do lado esquerda, ele tinha a janela para sentar. Só que ele continuou a birra, ele queria o meu assento", explicou.



A mineira disse que a criança chorou o voo inteiro do Rio até Belo Horizonte. Passando alguns minutos, a mãe da criança insistiu que ela trocasse e a jovem falou que não queria porque era seu aniversário.



"Achei super preconceituoso o jeito que ela falou comigo. Ficou várias vezes me chamando de imbecil. Quando fui sair, peguei a mala, ela falou: 'agora você levanta, né, sua imbecil'. A companhia hora nenhuma veio me perguntar se eu queria alguma ajuda. Poderia falar que a mulher estava prejudicando a passageira", desabafou ela, afirmando que já tomou medidas judiciais contra a passageira que a filmou.



Para manter a calma, a mineira disse que preferiu não responder para não ter briga. "Pensei em responder o mínimo possível para não dar mais confusão. Ela queria que eu brigasse com ela, que discutisse".



Patrícia Poeta quis saber qual era a sensação de Jennifer após ser inserida num debate que movimentou as redes sociais, sem ter pedido para entrar nele.

"Ainda não sei o que estou sentindo, estou tentando processar tudo porque o que passei não foi fácil, fiquei com medo de virem para cima de mim. Tentei não responder para não chamar mais a atenção do pessoal...Acho que estou sentindo medo porque não sei o que o pessoal está pensando porque tem o lado bom, mas também tem o lado ruim", concluiu.

Entenda o caso

Jeniffer viralizou depois que uma mulher postou um vídeo reclamando que ela se recusou a trocar de lugar com seu filho, que queria ocupar o assento dela na janela do avião.

Enquanto a criança chora ao fundo, a mulher diz que Jeniffer não tinha empatia e questionou se ela tinha algum problema.