Ana Castela estreia como atriz em 'A Caverna Encantada' - Rogério Pallatta / SBT

Ana Castela estreia como atriz em 'A Caverna Encantada'Rogério Pallatta / SBT

Publicado 05/12/2024 15:46 | Atualizado 05/12/2024 15:47

Rio - Ana Castela estreia como atriz nesta quinta-feira (5) no SBT, em uma participação especial na novela "A Caverna Encantada", às 20h45. A cantora, que é uma das responsáveis pela música de abertura da trama, interpreta a afilhada de Dalete (Luiza Tomé).



fotogaleria

A personagem da artista traz um paralelo com sua vida real, mostrando momentos antes e depois da fama. Ana contracena com os alunos do Colégio Interno Rosa dos Ventos e promete aparecer em mais de um momento na novela e o seu retorno representará um marco significativo.



"Quando eu era pequena, eu fazia teatro na escola. Eu já tinha memória de algumas coisas, era só resgatar. Gravar uma dramaturgia para a televisão é bem diferente; eu queria ver e sentir como era. Eu estou enferrujada, mas deu tudo certo. Além de gravar a música de abertura, eu consegui realizar o sonho de atuar, ainda mais em uma novela que tanto gosto. Já quero gravar mais cenas", declara Ana.



A boiadeira não escondeu a empolgação de estar no universo da teledramaturgia. "Uma loucura gravar com esse elenco! Eu não sei atuar, não sei decorar texto. Eu olhei para as crianças e falei: 'gente, como vocês decoraram tão facilmente? Parabéns!'. Eu estou amando essa experiência aqui no SBT, eu até já comentei com o diretor que quero ser a próxima vilã em uma outra novela e eu estou falando muito sério, até pinto minha unha de vermelho. Eu desejo voltar ao SBT para fazer um outro papel. Por favor, me chamem".