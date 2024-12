Rodrigo Faro - Divulgação/Record

Rodrigo FaroDivulgação/Record

Publicado 05/12/2024 11:09 | Atualizado 05/12/2024 11:13

Rio - Rodrigo Faro divulgou um comunicado em suas redes sociais, nesta quinta-feira (5), anunciando sua saída da Record após 16 anos. O apresentador iniciou o texto destacando que foi uma "jornada incrível" na emissora.

"Chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão", iniciou.

O artista citou que foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levará para sempre consigo. "A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", completou.

Faro agradeceu à toda a equipe, que junto com ele, construíram essa história de sucesso. "Aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira", concluiu.

"Deus está no comando de tudo em nossas vidas !!! Te amo", escreveu Vera Viel, mulher do apresentador, que trata um câncer raro na perna.

"Rodrigo, o talento é todo seu, não depende do local em que você esteja! Sempre vai brilhar!! É um grande artista! Sou só aplausos para você!", comentou a apresentadora Sônia Abrão.