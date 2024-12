Datena é contratado pelo SBT - Divulgação

Publicado 04/12/2024 11:20

Rio - A direção do SBT anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (4), que José Luiz Datena é o mais novo contratado da emissora. Desde que ele deixou a Band, na semana passada, o assunto já havia sido especulado.

"Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’", diz um trecho da nota.



O “Tá Na Hora” foi lançado em 2024 como uma revista informativa, que também tem o objetivo de prestação de serviço. Ele acontece ao vivo de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. O programa conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.



“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, comemorou Datena.



Para Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, a chegada de Datena faz parte de um planejamento estratégico para a grade de programação. “Essa aposta reforça a missão da emissora em continuar inovando e entregando conteúdo de qualidade aos nossos espectadores”, destaca.

O apresentador deixou a Band na última quinta-feira (28) após 20 anos. “Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento”, informou a emissora.

A emissora já havia decidido que Datena não retornaria ao comando do Brasil Urgente. Desde a saída do apresentador, Joel Datena, filho do jornalista, assumiu o programa. O formato policial permanece sendo uma das atrações de destaque da grade da Band.



Trajetória



Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, José Luiz Datena iniciou sua carreira no rádio, destacando-se como locutor esportivo no programa Plantão Esportivo. Seu talento o levou à televisão, onde ampliou sua atuação, cobrindo vários temas e conquistando diversos prêmios, incluindo dois “Vladimir Herzog de Direitos Humanos” por reportagens realizadas na então TV Ribeirão, atualmente EPTV, afiliada da Rede Globo.



Em 1989, Datena ingressou na equipe esportiva da Rede Bandeirantes, exercendo as funções de repórter e, posteriormente, narrador. Em 1996, na Record TV, ganhou ainda mais destaque comandando programas policiais. Desde então, acumulou experiências também na RedeTV! e em novas passagens pela Record e Band, onde permaneceu até junho deste ano quando se afastou para concorrer às eleições municipais de 2024 na cidade de São Paulo.

"Agora, retorna à televisão com a energia renovada para integrar o time do SBT, trazendo seu estilo inconfundível em uma combinação de irreverência, seriedade e empatia com o público.



A chegada de José Luiz Datena marca um momento de início às novidades do SBT, reafirmando o compromisso da emissora com a qualidade e a pluralidade no jornalismo", conclui a nota da emissora.