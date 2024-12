'Plumas e Paetês' será reprisada no canal VIVA - Memória Globo / Divulgação

'Plumas e Paetês' será reprisada no canal VIVAMemória Globo / Divulgação

Publicado 03/12/2024 12:40

Rio - Exibida originalmente em 1980, a novela "Plumas e Paetês" vai ser reprisada no canal VIVA, a partir do dia 20 de janeiro. O folhetim de Cassiano Gabus Mendes e Silvio de Abreu substituirá "Corpo a Corpo" e será exibida de segunda a sábado, a partir das 14h40 e com maratona aos domingos, a partir de 0h25.

Ambientada em São Paulo, a novela conta a história da jovem Marcela (Elizabeth Savalla), única sobrevivente de um acidente de carro que acontece durante sua mudança para a capital paulista. O motorista era Osmar (Stepan Nercessian), que depois de um ano morando longe de sua família havia decidido voltar para São Paulo com a sua noiva e dá uma carona a Marcela.

A jovem se aproveita do ocorrido e assume a identidade da amada de Osmar para desfrutar do conqforto da família do rapaz, filho de Bruna (Neuza Amaral) e Gustavo (José Lewgoy), um homem muito rico. O casal também tem outros dois filhos, além de Osmar: Edgar (Cláudio Marzo) e Melina (Sílvia Salgado).

O enredo também mostra a rotina agitada de modelos em busca de ascensão profissional. O elenco de “Plumas e Paetês” é formado por Cláudio Marzo, Sílvia Salgado, José Wilker, Paulo Goulart, Eva Wilma, John Herbert, entre outros.