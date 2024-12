João Gomes chora ao relembrar trajetória: ’Sempre foi muito difícil’ - Reprodução de vídeo

João Gomes chora ao relembrar trajetória: ’Sempre foi muito difícil’Reprodução de vídeo

Publicado 02/12/2024 07:47

Rio - O cantor João Gomes, 22 anos, participou do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. Durante o quadro "Tamanho Família", o cantor chorou ao relembrar a trajetória de vida. Ele contou que não queria ser famoso, apenas viver com dignidade, mas que foi difícil realizar o sonho.

"Eu não sei se foi a perseverança. Não sei o que aquelas canções tinham. Mas eu tinha muita fé em Deus que eu ia poder cuidar daquelas pessoas. Eu tinha certeza que queria ser alguém. Não alguém famoso. Eu queria ser alguém com dignidade, uma pessoa honesta. Eu acho que sempre foi muito difícil, mas Deus me apresentou pessoas que puderem me ajudar a realizar meu sonho", disse o cantor, durante conversa com o apresentador Luciano Huck.



João contou que não imaginava que faria tanto sucesso. "Quando eu comecei a cantar, eu tinha uma vontade tão grande de ajudar meu parceiro da sanfona, de dar uma sanfona a ele. Eu não tinha a noção o quanto aquela vontade poderia me ajudar a ser alguém. Era só esse desejo que eu tinha. Aí Deus me deu muito mais do que eu esperava com a música", completou.

Em outro momento da atração, o apresentador falou sobre o show do DVD "Acredite", gravado em Recife, em 2022. A apresentação contou com cerca de 100 mil pessoas na plateia. Kátia Gomes, mãe de João, se emocionou ao relembrar o momento. "Não tenho nem palavras para explicar, mas no dia desse DVD foi quando caiu a ficha. [...] Foi quando eu acreditei. Não que antes não acreditasse. Mas pensei: 'Aquele povo todo estava ali por João'".

Eu seguida, ela recordou outro momento, antes do cantor fazer sucesso. "Eu me lembrei de uma situação, em que ele participou de uma festa de aniversário, em que chegou em casa todo feliz. Ele ligou para mim de lá e disse 'mãe, tem umas 50 pessoas, e a senhora acredita que eu ganhei muito dinheiro? A senhora está precisando de alguma coisa?'. Na época, acho que foi mil reais".