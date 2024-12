Duda Santos e João Gomes duelam em quadro no ’Domingão’ - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 21:59

Rio - Neste domingo (1º), Luciano Huck recebe a atriz Duda Santos, protagonista de "Garota do Momento", e o cantor João Gomes no quadro "Tamanho Família". No duelo entre as famílias dos famosos, o apresentador conduz o jogo em eles competem em busca de pontos, com diferentes provas e brincadeiras que revelam curiosidades dos convidados.

fotogaleria Para a atração, a intérprete de Beatriz convoca Raphaela (mãe), Rhuan (irmão) e Pedro (irmão), enquanto o cantor de piseiro conta com o apoio de Fabio (pai), Katia (mãe) e Josilene (avó). Além de participar da dinâmica, o artista comanda o musical com os seus maiores sucessos.

O "Domingão com Huck" vai ao ar após a exibição do futebol na TV Globo.