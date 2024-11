Eliana durante o ’Vem que Tem’, da TV Globo - Reprodução de vídeo

Publicado 29/11/2024 08:53

Rio - Eliana, de 52 anos, estreou oficialmente como apresentadora da TV Globo no "Vem que Tem", especial multiplataforma do projeto de Black Friday da Globo para o mercado publicitário, exibido na noite desta quinta-feira (28). Ao lado de Paulo Vieira, ela comentou a emoção de estar pertinho do público novamente.

"Eliana, é a tua primeira plateia aqui na Globo, hein?", alertou Paulo. Eliana pediu para abraçar o humorista e, emocionada, falou sobre o desafio profissional na nova emissora. "Falando em plateia, é praticamente definição de lar para mim, eu vou explicar: Quando eu estou com o meu público assim, pertinho, é bom demais, eu me sinto muito em casa. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito, muito emocionada por esse carinho. Eu estou muito feliz. Emoção pura, viu gente?!", agradeceu.

A desenvoltura de Eliana à frente da atração agradou os internautas."Estreia da Eliana na Globo com o 'Vem que Tem' e tá do jeito que gostamos, look lindo, plateia, diversão e o seu icônico microfone branco que não poderia faltar. Tá demais!", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eliana maravilhosa no comando do Vem que Tem. Alô, TV Globo, ela precisa ter um programa dela aos domingos", opinou outro.

"É inegável o quanto Eliana nasceu para comandar programa de auditório. Totalmente a vontade no comando do 'Vem Que Tem' e dando muito conta do recado. Talentosa faz assim. Agiliza aí Globo a dona Eliana nos seus domingo", declarou uma terceira pessoa.

Na mesma rede social, Paulo Vieira vibrou por ter dividido palco com a apresentadora e comemorou o sucesso do especial. "Foi um sucesso de audiência, público e comercial. Indo dormir feliz por ter cumprido a honrosa missão que a chefia me deu: Receber Eliana na tela da Globo! Viva essa mulher que está há 33 anos na casa da gente, tem que respeitar! Obrigado a todos vocês que sempre estão comigo".