Silvio Santos - Vale Mais do que Dinheiro estreia dia 12 no SBT+Divulgação

Publicado 29/11/2024 13:47 | Atualizado 29/11/2024 13:48

Rio - A nova temporada da série documental "Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro” estreia no dia 12 de dezembro no SBT+. O projeto apresenta a versão completa da história do ícone da comunicação, destaca aspectos de sua vida pessoal, fé, trajetória inovadora e legado no empreendedorismo através dos depoimentos de 108 pessoas.

Foram seis meses de trabalho e pesquisa para retratar a vida de um dos homens mais emblemáticos do Brasil, que morreu no dia 17 de agosto aos 93 anos.

Com direção de Jefferson Cândido e roteiro de João Vitor e Renata Seguro, o documentário traz diversas cenas inéditas e raras, além de contar com a narração das filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata e de sua esposa, Iris Abravanel, em sete dos oito episódios.