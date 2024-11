Belo - Reprodução do Instagram

Publicado 28/11/2024 08:38

Rio - Belo, de 50 anos, marcou presença no lançamento de seu documentário "Belo, Perto Demais da Luz", no Bosque Bar, no Jokey Club, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (27). Com quatro episódios, a obra, disponibilizada no Globoplay, retrata a trajetória pessoal e profissional do músico.

No evento, o cantor falou sobre a ausência da ex, Viviane Araújo, na produção. "Querer falar já é uma outra coisa. Eu respeito, é uma decisão dela, né? Mas que ela não vai ser falada dentro da série? Ela vai, porque ela faz parte da minha história". Os dois foram casados por quase dez anos e o relacionamento chegou ao fim em 2007.

No mesmo ano, ele assumiu o namoro com Gracyanne Barbosa, que aceitou participar do documentário. "Não tinha como a Gracyanne ficar de fora, ela faz parte da minha história. Foram 16 anos de casados". O casal oficializou a união em 2011, no civil, e em 2012 no religioso. Em abril deste ano, eles anunciaram o término do casamento.

Vários famosos participaram do lançamento de "Belo, Perto Demais da Luz", que contou com um show do cantor, como Bukassa Kabengele, Fred Bruno, Kizi Vaz, Rodrigo França e Raphael Logam.