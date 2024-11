Juninho Bill, Luana Targinno Fernando Presto e Yuri Bonotto - Reprodução de vídeo

Juninho Bill, Luana Targinno Fernando Presto e Yuri BonottoReprodução de vídeo

Publicado 27/11/2024 07:48

Rio - A décima roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (27). Fernando Presto, Juninho Bill, Luana Targinno e Yuri Bonotto estão na berlinda. Contudo, um deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, que será realizada na noite desta quarta (28). O chef, no entanto, não poderá participar da dinâmica pois foi vetado.

fotogaleria

Dono do lampião, Albert Bressan ficou com o Poder da Chama Branca - ganhar R$ 11 mil caso não fosse para roça - e presentou Flor Fernandez com o Poder da Chama Laranja - escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro. Ela optou por se imunizar. Fazendeiro da semana, Gui Vieira indicou Juninho Bill para a berlinda. Luana Targinno foi a mais votada entre os peões e ocupou o segundo banquinho.

A empresária puxou Fernando Presto da baia para integrar a roça. Yuri Bonotto sobrou na dinâmica do "Resta Um" e também está na berlinda. O ex-bombeiro do programa Eliana vetou Fernando da prova do fazendeiro. Como não foi para a roça, Albert ganhou o dinheiro do Poder da Chama Branca.