Luana e Sacha - Reprodução PlayPlus

Luana e SachaReprodução PlayPlus

Publicado 26/11/2024 11:34

Rio - Sacha criticou as atitudes de Fernando durante uma conversa na área externa da sede de "A Fazenda 16", da Record, nesta segunda-feira (25). O assunto iniciou quando Luana relembrou ao ator e Yuri, como foi a prova de fogo, vencida por Albert, e relatou que o chef de cozinha não ajudava nas tarefas do desafio.

fotogaleria

"Eu carreguei com força aquele carrinho. Fernando não carregava. Era só eu e Gilsão. Fernando é super aéreo. Mas na minha prova do lampião ele foi bom", relatou a influenciadora.

"Nossa, ele colocou aquela maquiagem de guerra do Vietinã ridícula, fazia um papelão", disse Sacha. "E quando eu briguei com ele, que ele foi fantasiado de palhaço", respondeu Luana.

"As vezes eu olho para ele, e parece uma criança que não cresceu, tá ligado?", declarou o ator. "Mas é porque isso que ele tem, são sentimentos reprimidos. Por isso que ele chora dessa forma, porque ele tem isso de criança, é uma coisa que eu também tenho. As vezes você se torna reativo pelas coisas que você passou e acha que todo mundo quer te atacar, mas não é. As pessoas não tem responsabilidade pela carga que você trás, sabe? Nem todo mundo vai fazer com você o que já fizeram", explicou a influenciadora.