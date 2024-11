Remake de 'Vale tudo': Taís Araújo grava como Raquel Accioli - Reprodução/Instagram

Remake de 'Vale tudo': Taís Araújo grava como Raquel AccioliReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 17:24

Rio - As gravações do aguardado remake de "Vale Tudo" começaram nesta segunda-feira (25) em Foz do Iguaçu, no Paraná. A prefeitura do local compartilhou nas redes sociais uma foto de Taís Araújo caracterizada de Raquel, a protagonista da trama, personagem feita por Regina Duarte na exibição original em 1988.



Na imagem, Raquel é vista segurando uma sombrinha vermelha, um acessório que remete à versão original da trama. O detalhe encantou os internautas, que já estão ansiosos para acompanhar a nova adaptação.



No início da trama, a personagem de Taís Araújo é uma guia turística em Foz do Iguaçu, mas depois que a sua filha Maria de Fátima (Bella Campos) vende a casa onde moram e parte para o Rio para tentar ser famosa, ela deixa tudo pra trás e vai atrás da primogênita.



"Vale Tudo" tem previsão para estrear no final de março de 2025, como forma de celebrar o 60 anos da Rede Globo.