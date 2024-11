Babi Muniz - Reprodução de vídeo

Publicado 25/11/2024 09:57

Rio - Eliminada de "A Fazenda 16", Babi Muniz esclareceu a polêmica sobre um suposto envolvimento com o ex-namorado de Luana Targinno durante o programa "Hora do Faro", da Record, neste domingo (24). A influenciadora digital negou que tenha se relacionado com Alê Oliveira e afirmou que os dois são amigos.

"Ela falou: 'Eu achei que você tinha ficado com uma pessoa'. Eu falei: 'Quem?'. Aí ela falou: 'Eu não abri a conversa - já nesse vídeo, ela fala que abriu. Eu vi outra pessoa, porque ele estava fazendo uns negócios errados e a sua conversa eu não abri. Mas vi que tinha sua nome lá e vi a foto, você era morena'. E aí eu falei: 'Me fala quem é'. Ela veio e falou no meu ouvido: 'o Alê Oliveira'. É um cara muito legal, gente. Eu nunca fiquei com ele, é meu amigo", afirmou.

Para quem não lembra, Luana disse que Babi já tinha colocado uma 'gaia' (chifre) nela, em conversa com outras peoas do reality rural. "Por isso cheguei aqui sem gostar dela. Ela sabia que o bofe namorava comigo e ficava com ele. Uma vez peguei o celular dele pra ligar e vi a conversa", lembrou.