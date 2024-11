Ana Castela e Gustavo Mioto - Globo/ Beatriz Damy

Publicado 22/11/2024 19:57

Rio - Neste domingo (24), Ana Castela e Gustavo Mioto, cada um acompanhado de três parentes, se enfrentam na segunda edição do quadro "Tamanho Família", do "Domingão do Huck", da TV Globo.



Na primeira parte da atração, Luciano Huck conduz o jogo em que as famílias de famosos competem em busca de pontos, com diversas provas e brincadeiras que revelam curiosidades dos convidados.

No segundo bloco, o casal comanda o musical do programa e apresenta alguns de seus sucessos. Dona Déa, Lívia Andrade e Ed Gama participam do bate-papo com os cantores sertanejos.