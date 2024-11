Tatá Werneck é surpreendida com resposta de Rafael Vitti no Lady Night - Reprodução/Multishow

Tatá Werneck é surpreendida com resposta de Rafael Vitti no Lady NightReprodução/Multishow

Publicado 22/11/2024 13:44 | Atualizado 22/11/2024 13:46

Rio - Rafael Vitti, 29 anos, é o convidado do último episódio dessa temporada do "Lady Night", exibido às 22h45 no Multishow, e aproveitou para embarcar nas brincadeiras íntimas de Tatá Werneck, 41, em sua participação.

A apresentadora também recebeu o pai, Alberto Arguelhes, e perguntou aos dois qual era sua maior qualidade. "Boquete", disparou o ator. "Desculpa, seu Alberto", completou ele.

"Nada a ver, pai", disse Tatá. Em seguida, seu Alberto apontou a maior qualidade da filha: "Generosidade".

"É bem generoso mesmo", brincou Vitti. "Realmente, tem razão, minha maior qualidade é boquete geneoroso. Ponto para os dois", concluiu a apresentadora.

A humorista compartilhou o vídeo em suas redes sociais e escreveu na legenda: "Hoje é dia do último episódio dessa temporada do Lady. E depois de 7 anos consegui convencer meu amor @rafaavitti . Rimos, nos zoamos, nos expomos. E achei que fomos corajosos. Te amo muito!".