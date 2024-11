Fernando faz promessa caso Sacha seja eliminado - Reprodução PlayPlus

Fernando faz promessa caso Sacha seja eliminadoReprodução PlayPlus

Publicado 21/11/2024 15:29 | Atualizado 21/11/2024 15:29

Rio – Fernando prometeu ficar sem tomar café por um ano, caso Sacha seja eliminado em "A Fazenda 16", da Record, nesta quinta-feira (21). O chef de cozinha declarou o prometimento, em uma conversa com alguns integrantes do 'grupinho', e Babi deu a ideia de cada um ter sua promessa caso aconteça do ator sair do programa.



fotogaleria

"Vou tomar bastante café hoje porque eu fiz uma promessa. Se ele sair hoje, eu fico um ano sem tomar café", declarou Fernando.



"Vamos fazer uma promessa também nossa? Cada um faz a sua, de acordo com a sua fé", disse Babi, na esperança de que Sacha seja eliminado. "Só fé, tem que acreditar que um milagre pode acontecer', completou ela.



Babi Muniz, Sacha Bali e Albert Bressan estão na berlinda. E um deles deixa o reality rural nesta quinta-feira (21).