A Fazenda 16: Babi Muniz, Sacha Bali, Albert Bressan e Gui Vieira estão na roçaReprodução de vídeo / X

Publicado 20/11/2024 10:05

Rio - Sacha Bali, Albert Bressan, Gui Vieira e Babi Muniz formaram a nona roça de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta terça-feira (19). Com exceção do empresário, que foi vetado pelo ator da novela do SBT, "Chiquititas (2013)", os outros peões ainda disputam a prova do fazendeiro, com chance de escapar da berlinda.

A fazendeira da semana, Luana Targino indicou Babi para a roça. "É uma mulher que cobrou sororidade aos gritos dentro da casa, mas no momento em que eu mais precisei, quando os aliados dela me humilharam, ela riu, zombou, caçoou, bateu palma e ficou de indiretinha. E assim, tudo o que eu tinha para falar a respeito dela, eu falei em apontamentos e dinâmicas. Ela não tem um 'a' para falar sobre mim, porque até no momento em que eu errei, no mesmo dia, fui mulher e me desculpei ", disse, justificando a indicação. A fazendeira da semana, Luana Targino indicou Babi para a roça. "É uma mulher que cobrou sororidade aos gritos dentro da casa, mas no momento em que eu mais precisei, quando os aliados dela me humilharam, ela riu, zombou, caçoou, bateu palma e ficou de indiretinha. E assim, tudo o que eu tinha para falar a respeito dela, eu falei em apontamentos e dinâmicas. Ela não tem um 'a' para falar sobre mim, porque até no momento em que eu errei, no mesmo dia, fui mulher e me desculpei ", disse, justificando a indicação.

Com sete votos, Sacha foi para a berlinda. Com o Poder Laranja, ele escolheu mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho, Albert e Gilsão. O ator, então, indicou o empresário para ocupar o terceiro banquinho.



Gui sobrou no "Resta Um", completando o quarto lugar da roça. Com o Poder Branco, ele vetou Albert de disputar a nona prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (20).