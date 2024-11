Clara Moneke admite infidelidade e cogita participação no BBB: ’Ia acabar com a minha carreira’ - Reprodução de vídeo

Publicado 19/11/2024 09:56

Rio - Clara Moneke foi a convidada do programa "Lady Night", do Multishow, desta segunda-feira (18). Durante o quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava a veracidade de suas respostas, a atriz admitiu infidelidade e cogitou a possibilidade de participar de uma edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo.



"Ia acabar com a minha carreira e com a minha vida toda, mas sim", disse a atriz em tom descontraído, ao responder que entraria no reality como "Camarote". A categoria surgiu em 2020, quando os participantes foram divididos entre figuras públicas e anônimos, chamados de "Pipoca".

A apresentadora Tata Werneck continuou as perguntas. "Você acha legal quando influenciadores são chamados para fazerem novela?", questionou. "Interessante", respondeu Clara. O polígrafo, no entanto, apontou que a resposta não foi verdadeira: 'Ela mente'.



Durante o quadro, Tata questionou se a atriz já foi infiel. "Sim", disse Clara. Após "Hector Bolígrafo" apontar que a resposta foi verdadeira, a artista explicou. "Como grande parte das mulheres da minha família foram traídas, eu não consigo confiar. Então, quando eu namorava, era mais nova, também mais imatura, eu achava que eu precisava trair antes para garantir uma possível traição do queridão". Apesar disso, Clara afirmou que não acha a atitude correta. "Não acho legal, mas tinha outra coisa. Eu traí? Traí, mas eu falo, não consigo esconder, conto depois".



Em outro momento da atração, a atriz falou que boa parte da sua família é constituída por mulheres. "Porque todos os homens fugiram, foram embora ou morreram". A apresentadora indagou se isso trouxe traumas para ela. "Muito, tenho uma dificuldade muito séria em me relacionar com homens porque não confio. Se eu perguntar a hora para um homem, vou lá ver se a hora está certa, pode estar mentindo", revelou Clara.



A artista também contou que nunca quis ser famosa. "Tenho até problema com isso, estou tratando na terapia". Ela, então, explicou: "É a nossa vida, eu abdico de muitas coisas da minha vida por esse estilo de vida. [...] Sou uma atriz de reconhecimento, acho que meu corpo também fala muito, as pessoas se identificam, então eu vou ter um apelo popular muito grande, e eu gosto muito disso. Mas também não vou negar que às vezes é um saco".