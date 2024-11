Henrique Fogaça, Ana Paula Padrão, Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo - Reprodução/Instagram

Rio - Sob o comando de Ana Paula Padrão, o "MasterChef Confeitaria" estreia nesta terça-feira (19), na Band, às 22h30. A atração reunirá 12 especialistas em sobremesa, que disputarão o desejado troféu do programa. As receitas preparadas por eles serão julgadas por Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e pelo o chef pâtissier Diego Lozano.

Logo no primeiro desafio, os cozinheiros encontram Caixas Misteriosas contendo espelhos dentro delas. Eles deverão se olhar e preparar uma sobremesa que mostre quem eles são e o que representam neste mundo. É imprescindível que as receitas tragam suas raízes e a bagagem que carregam e as técnicas que adquiriram ao longo dos anos. O profissional que não conseguir se salvar vai enfrentar a prova de eliminação.

Na etapa decisiva, os confeiteiros serão surpreendidos com uma torre gigante de pavlova, doce clássico feito com merengue, inspirado na Anna Pavlova, artista russa que encantava com a leveza de sua dança e cujo movimento da saia de tutu lembrava a montagem da guloseima.

Para sair da berlinda, os participantes terão que entregar pelo menos quatro discos de suspiro, intercalados com três de recheio e uma decoração caprichada. Após a degustação, o público conhecerá o(a) primeiro(a) eliminado (a) da competição.

Conheça os participantes:

Ale Sotero: Natural de São Paulo, o chef de confeitaria e panificação tem 35 anos. Cursou cerca de dois anos de Engenharia Mecânica antes de partir para a Gastronomia. Depois disso, conseguiu uma vaga como estagiário de um premiado restaurante, e com a cabeça de exatas, acabou se identificando com as sobremesas. É um profissional meticuloso, que quer mergulhar no jogo de cabeça, valorizando os ingredientes brasileiros.

Cesar Yukio: Tem 35 anos, é paulista e chef de confeitaria, professor e empresário. Oriundo de uma família de cozinheiros, inspirou-se no avô, dono de um restaurante japonês, para seguir os passos na carreira e hoje comanda a famosa Hanami.

Digo: Criativo e inovador, o chef de confeitaria de 32 anos é dono do primeiro restaurante só de sobremesas no país, o ARA, localizado na capital paulista.

Juliete Soulé: Natural de São Paulo, a chef de confeitaria de 32 anos tem mais de 13 de experiência no ramo, Juliete passou por importantes hotéis de São Paulo. Trabalhou com confeitaria de boutique na França, lecionou durante anos na Le Cordon Bleu e hoje possui sua própria empresa.

Kim: Filha de coreanos da indústria têxtil, A empresária e confeiteira de 24 anos assumiu a loja dos pais e se arriscou no universo da moda até tomar coragem de mergulhar de cabeça na culinária.

Luísa Jungblut: Começou a carreira em Porto Alegre vendendo doces na escola inspirada pela avó. Atualmente, com 34 anos, a chef comanda sua própria chocolateria recém-aberta no Rio.

Maria Eugênia: Natural de Poços de Caldas (MG), ela saiu de casa aos 17 para estudar e trabalhar com confeitaria, começando por Buenos Aires e logo partindo para a Patagônia, Argentina, Itália e França. Recentemente, abriu o bistrô em sua terra natal.

Matheus Rosa: Apesar das dificuldades que teve em acessar a alta gastronomia, a chef de confeitaria de 27 anos persistiu na carreira e trabalhou em restaurantes renomados do país e construiu uma carreira de sucesso. Ela é de Campos dos Goytacazes, no Rio.

Patrick Cavegn: Tem 28 anos e mora no Rio de Janeiro. Criado em um sítio, em meio à horta, pelo pai suíço, dono de bar, e pela mãe carioca, uma talentosa cozinheira. Autodidata, começou na área com 15 anos e logo se aperfeiçoou em culinária quente. Hoje, dedica seu tempo a uma confeitaria, em Niterói.

Sá Marina: Nordestina, filha de Verinha e neta de Dolores, a dona Dôla, duas quituteiras de mãos cheias, passou a infância no interior da Bahia ao redor de fazendas de cacau, largou o Direito para se dedicar à culinária. A confeiteira tem 40 anos e é de Salvador (BA)

Walkyria Fagundes: A confeiteira paulista de 34 anos quase se tornou médica por influência da família, mas na hora de decidir qual graduação realizar, a Gastronomia venceu. Segue à frente do premiado AE! Café & Cozinha, em São Paulo.