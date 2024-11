Monica Sousa durante participação no Programa Silvio Santos - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 18/11/2024 07:59

Rio - Monica Sousa, filha do desenhista Mauricio de Sousa, participou do "Programa Silvio Santos", do SBT, neste domingo (17), e entregou um presente feito pelo pai, em homenagem a Silvio Santos, à Patricia Abravanel. O mimo era uma ilustração do ícone da televisão brasileira, que morreu aos 93 anos, em agosto deste ano, ao lado dos personagens da Turma da Mônica.

O quadro ainda tinha a mensagem: 'Para Sempre Silvio Santos, com eterna saudade'. "Que lindo. Agradecer muito o Mauricio de Sousa. Que alegria, estou emocionada", afirmou Patrícia ao receber o item especial.

No palco, a apresentadora disse que a história dela e de Monica se cruzavam. "São muito parecidas. A história do seu pai e do meu tem muita coisa em comum", disse a filha de Mauricio.

Patricia ainda lembrou que Silvio Santos é retratado na primeira revista da Turma da Mônica que Mauricio de Souza escreveu. "O personagem não era chamado de Silvio Santos", comentou a apresentadora. "A gente nunca chamou pelo mesmo nome, sempre por alguma coisa parecida", explicou Monica. "Mas era ele, né? O microfone, o terno...", comentou Patricia.

Há 3 meses, Silvio Santos nos deixava.



Neste domingo, 17 de novembro, 3 meses depois, Patricia Abravanel recebe uma homenagem especial a ele que foi feita por @mauriciodesousa.



"Para sempre Silvio Santos com eterna saudade" #ProgramaSilvioSantos. pic.twitter.com/x0hJTeCz9D — Deriky Pereira (@derikypereira) November 18, 2024