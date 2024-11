Ja Rule participa do ’Domingão com Huck’ - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 17/11/2024 13:22

Rio - O rapper norte-amenricano Ja Rule participará do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (17). O artista, que se apresentará no festival Mainstreet Festival, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, na Apoteose, entoará seus sucessos Mesmerize' e 'Always on Time' no palco da atração.