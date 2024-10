Ja Rule é confirmado no Mainstreet Festival, no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 18:30

Rio - O Mainstreet Festival está de volta com uma estrela internacional no line-up: o rapper americano Ja Rule. O evento de hip hop do Rio de Janeiro acontece nos dias 23 e 24 de novembro, na Apoteose, para um público estimado de 60 mil pessoas.



Nesta 2° edição do festival, o line-up conta com nomes como Poze, Oruam, Borges, Chefin, BIN, Leviano, Cabelinho, Djonga, Veigh, Duquesa, Azzy, Slipmami, Budah, Major RD, Cone Crew Diretoria, entre outros.