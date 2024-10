Flora Matos diz que não autorizou Delacruz a gravar sua música - Reprodução

Publicado 10/10/2024 14:40 | Atualizado 10/10/2024 14:43

Rio - O rapper Delacruz acabou de lançar seu novo álbum, intitulado "Vinho", e já está enfrentando um problema em relação a uma das músicas. Ele gravou "Perdendo o Juízo", de Flora Mattos, e a cantora foi ao X reclamar e afirmou que ela não autorizou. Ela printou uma conversa de Whatsapp supostamente enviada ao artista e apagou em seguida. Em um dos trechos, ela diz:

"Você não está entendendo. Pra música continuar no ar eu exijo 100% dos royaties. É tudo no meu nome, não quero nem saber. Igual o Jorge Ben. Fim. Caso contrário eu vou derrubar".

"Por acaso esse artista é da Pineapple? Aquela mesma gravadora que me chamou pro Poesia Acústica e vendeu minha vaga para a Luísa Sonza? Porra, aí tá de sacanagem. Além de não me pedir, ainda tem essa", escreveu em outra postagem na rede social.

Delacruz gravou um vídeo no Stories do Instagram e afirmou que tem autorização para a gravação."Em relação à música 'Perdendo o Juízo', pedimos autorização da editora, nos foi dada. Agora, não sei o que está acontecendo, vi a mensagem da Flora Matos, e parece que ela não tinha conhecimento, tá ligado?", iniciou.

O rapper seguiu dizendo desconhecer se existe algum problema entre a editora musical e Flora Matos. "Ou se eu caí na editora errada, enfim, mas autorização a gente tem aqui, né? E se ela não quisesse que a música fosse lançada, ela não autorizava, ou será que a editora autorizou a música sem ela?", questionou.

"Agora está essa confusão, estou bolado com isso aí, mano... Triste mesmo. Uma situação muito chata, mano. Eu sou fã do trabalho da Flora Matos, tá ligado? Já há muito tempo. Inclusive, tem vídeo meu tocando música dela...", completou.

Segundo o rapper, sempre foi um desejo eu gravar essa música. "Existe uma questão moral ali que ela até menciona, que eu poderia ter mandado uma mensagem pra ela na internet. Mas, eu no meio do estúdio ali, no trâmite, fomos nas questões legais diretamente, porque isso é uma opção. E foi dada autorização. Na minha cabeça, ela tinha autorizado. Eu preciso só entender isso", concluiu.

Flora Matos apagou parte das postagens reclamando do rapper momentos após ele se manifestar.