Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 20:07

Rio - Claudia Raia desmentiu as fake news envolvendo seu nome e a autorização que conseguiu do Ministério da Cultura para captação de R$ 5 milhões via Lei Rouanet. A atriz de 57 anos contou que, apesar da liberação, ainda não recolheu a quantia.

"Esses R$ 5 milhões que quase me mataram por causa disso, [disseram que]'os R$ 5 milhões eu ganhei do Lula', uma maluquice. [O valor] é de um projeto que eu ainda não captei. Estou com a liberação, mas ainda não captei porque esses projetos [aprovados] eu ainda não fiz. Olha que loucura isso. Um dinheiro que não coloquei em minha mão hora nenhuma", afirmou durante entrevista ao podcast "PodleoTV".

Claudia Raia destacou a importância do projeto em estimular a produção cultural. "[O dinheiro] não vem para a nossa mão, vem para os projetos, e cada parafuso que você usa tem que ter nota e tem que provar na prestação de contas, que é super exigente e não tem como dá truques. É uma das únicas coisas que funciona de verdade no Brasil. E fico feliz com isso porque o dinheiro tem que ir para o projeto, não tem que ir para outro lugar", disse.