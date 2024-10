Beatriz Reis celebra ao revelar que interpretará primeiro papel de vilã - Reprodução / Instagram

Beatriz Reis celebra ao revelar que interpretará primeiro papel de vilãReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 19:55 | Atualizado 10/10/2024 20:00

Rio - Após ser contratada pela TV Globo, Beatriz Reis, de 24 anos, contou nesta quinta-feira (10) que conseguiu seu primeiro papel como vilã. Sem dar detalhes do novo projeto, a ex-BBB publicou uma foto nas redes sociais segurando um buquê de flores e uma carta.

"Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", comemorou.Em entrevista ao Dia , a influenciadora, que é formada em teatro, vibrou com as novas oportunidades profissionais. A atriz já esteve na novela "Família é Tudo" como a personagem Selminha Veneno. Além disso, ela é a nova apresentadora do programa "Encontro com Patrícia Poeta".