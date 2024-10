Linn da Quebrada voltou para as redes sociais após tratamento da depressão - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 19:14

Rio - Três meses após a última aparição nas redes sociais, Linn da Quebrada compartilhou uma reflexão sobre saúde mental na tarde desta quinta-feira (10). Em abril, a cantora anunciou em seu perfil oficial que daria uma pausa na carreira para iniciar o tratamento da depressão.

A artista dividiu com os seguidores registros de um novo ensaio fotográfico. "Entre o fundo do poço & a profundidade do posso. É aqui que me encontro e me perco. Procurando respostas ou uma sensação que me traga de volta. Para que mais uma vez possamos nos reconhecer, tateando o silêncio num corpo que gruta. Quem soul eu?! Quem não quero ser mais? Eu me traio e venho me contrariando. Pra continuar a ser movimento", iniciou.