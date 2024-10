Patrícia Ramos com o namorado, Luiz Fernando Maximiano - Reprodução/Instagram

Patrícia Ramos com o namorado, Luiz Fernando MaximianoReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 15:32

Rio - Discreta sobre a vida pessoal, Patrícia Ramos compartilhou com os seguidores um carrossel de imagens com o namorado, Luiz Fernando Maximiano, nesta quinta-feira (10). A apresentadora de 24 anos expressou a falta de sente do jogador de futebol, que defende o Al-Tadamon, em Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico.

fotogaleria "TBT de saudade", escreveu na legenda. "Tem que postar se não vocês falam que eu estou solteira", brincou com os seguidores.

O casal assumiu o namoro em junho. Dois meses depois, Patrícia Ramos contou detalhes do início do relacionamento . "Ele respondeu a um story meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então", disse.