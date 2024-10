Virginia Fonseca faz tatuagem em homenagem ao filho, José Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2024 22:28

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, fez uma tatuagem em homenagem ao terceiro filho, José Leonardo, de 1 mês. A influenciadora, que já tinha as mãozinhas das filhas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, tatuadas na costela, adicionou o pezinho do caçula no mesmo local. Além disso, a loira possui desenhos de todos os membros da família no braço e fez questão de colocar o baby para completar a tatuagem.