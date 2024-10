Virginia e Zé Felipe celebram primeiro mesversário do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 09:50 | Atualizado 09/10/2024 09:59

Rio - A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, celebraram o primeiro 'mesversário' do filho, José Leonardo, nesta terça-feira (8). Através das redes sociais, a empresária se declarou para o caçula e compartilhou alguns registros da festa, que foi no tema "O Poderoso Chefinho".



"Um mês do chefinho da casa e dos nossos corações!!!! José Leonardo, eu só sei agradecer a Deus por ter nos dado você, um menininho lindo, saudável e calmo. Você é luz na nossa vida e hoje sei que faltava você pra nossa família ficar completa. Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas fotos, ela mostrou que toda a família foi caracterizada no tema. Ela, o marido e o recém-nascido vestiram terno. Já Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, que completa 2 no final de deste mês, usaram vestidinhos combinando.

A empresária também exibiu detalhes da decoração da festa. Diversos itens personalizados, incluindo um 'Poderoso Chefinho' enorme, fizeram parte do 'mesversário' do pequeno. "Vocês não tem noção do caos que foi, gente. Juro", brincou Virginia nos stories, ao mostrar os bastidores das fotos ao lado dos filhos.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao momento em família. "Ai meu Deus, eu não estava preparada para essas fotos", disse uma usuária do Instagram. "Deus te abençoe, José Leonardo", desejou um seguidor. "Já!? Caramba. Meus parabéns", expressou uma terceira pessoa.