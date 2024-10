Leandro Hassum tranquiliza seus fãs - reprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 17:53

Rio - Leandro Hassum usou suas redes sociais nesta quarta-feira (09), para falar sobre a aproximação do furacão Milton, que atinge a Flórida, nos Estados Unidos. Através de um vídeo, Hassum tranquilizou os fãs e amigos, informando que ele e sua família estão seguros.



O ator, que mora em Miami desde 2016, explicou os momentos de angústia devido à aproximação do furacão, especialmente por sua filha, Pietra, e sua neta recém-nascida, Aurora, estarem em Orlando, região que pode ser mais afetada pelo fenômeno.



"Como eu estou vendo os gráficos, a coisa é séria, realmente. Não estou dizendo que aqui não vai acontecer nada, são fenômenos da natureza. Vai afetar mais a parte oeste, que é do Golfo do México ali... Eu estou aqui, vim a Miami. Pietra (filha) mora em Orlando, que é no Centro da Flórida, lá vai ser mais atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve. Estamos bem abrigados em casa, com proteções, alimentos… Fiquem tranquilos”, disse Hassum.



Ainda no vídeo, o humorista ressaltou que sua filha e neta estão bem, apesar da preocupação com a intensidade do furacão. Ele também comentou sobre a chegada recente de Aurora, sua primeira neta, e como a família está unida durante esse momento.



"MILTON, na boa, quem escolhe os nomes de furacão? Brincadeiras à parte, obrigado por toda a preocupação dos amigos. Estamos bem e protegidos. Vim a Miami, Pietra mora em Orlando, lá vai ser atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve. Estamos bem abrigados, com proteções, alimentos... Fiquem tranquilos", afirmou o comediante.



Além de informar sobre as medidas de precaução tomadas por sua família, Hassum aproveitou para agradecer o apoio que tem recebido de amigos e fãs brasileiros. Em tom bem-humorado, ele encerrou o vídeo com uma piada, minimizando o impacto do furacão em sua vida: "Está ventando um pouco, você nota pelo meu cabelo. Vou ficar com medo de Milton? No máximo vai me dar o quê? Uma anotação na carteira?”, brincou.



O furacão Milton chega à Flórida pouco depois do furacão Helene, que causou mais de 200 mortes na região. Mesmo com os avisos das autoridades locais, Hassum demonstrou tranquilidade e confiança nas medidas de segurança adotadas por sua família.