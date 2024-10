Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre término do casamento com Belo - Reprodução/Youtube

Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre término do casamento com Belo Reprodução/Youtube

Publicado 09/10/2024 15:22



fotogaleria Rio - Gracyanne Barbosa revelou como tem lidado com o fim de seu casamento com Belo. Aos 41 anos, a musa fitness abriu o coração durante entrevista ao podcast "Ticaracaticast", apresentado pelos humoristas Bola e Carioca. O relacionamento do ex-casal durou 16 anos e o término foi anunciado em abril."Eu fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Como é esse negócio de primeiro encontro? E dá uma certa preguiça de conhecer alguém, é uma burocracia. Ainda estou nesse período, nessa fase perdida de relacionamento. Estou muito bem comigo mesma, focada no trabalho, estudando muito. Não estou procurando relacionamento", disse.

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa se tornou público após a modelo ser vista com outro homem, chamado Gilson, que frequentava a mesma academia que ela. Posteriormente, a musa fitness contou que já estava separada quando se envolveu com o personal trainer e que "não houve traição". Após a polêmica, o ex-affairde Gracyanne aceitou o convite para integrar o elenco da atual temporada de "A Fazenda", da Record.