Mel Maia celebra o final de transição capilar e renova o visualreprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 19:12

Rio - A atriz Mel Maia surpreendeu seus seguidores ao revelar, nesta quarta-feira (09), que finalmente encerrou seu processo de transição capilar. A jovem, que há meses vinha compartilhando momentos dessa mudança, cortou os fios lisos que ainda restavam e agora exibe seus cachos naturais em um visual renovado.

Após quase um ano de transição, Mel Maia celebrou o marco nas redes sociais, afirmando que a transformação não foi apenas estética, mas também uma renovação pessoal e profissional. "Hoje eu vou fazer uma mudança radical no meu cabelo e já me acostumei com essas mudanças porque sei que meu corpo é meu instrumento de trabalho", comentou a atriz ao revelar a motivação por trás da mudança, que está ligada a um novo papel que ela irá interpretar.A transformação de Mel faz parte da preparação para interpretar uma personagem dos anos 90. Além de cortar os fios, o novo visual também marcou o encerramento do uso de química nos cabelos. "O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", escreveu Mel.Fãs e seguidores da atriz encheram suas redes sociais com elogios. "Como pode ser linda de todos os jeitos?", comentou uma seguidora. "Maravilhosa, amei", declarou outra fã. A decisão de assumir os cachos também foi vista por muitos como um gesto de empoderamento e autenticidade, reforçando a relação da atriz com seu público.