Virgínia e Maria FlorReprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 15:29

Rio – Virgínia usou as redes nesta quarta-feira (8) para mostrar alguns detalhes da festa de sua segunda filha, Maria Flor. Os convidados da celebração vão receber um brinquedo como convite e a inovação surpreendeu os internautas pela criatividade.

A influenciadora mostrou em seu Instagram Stories que o convite se trata de uma 'mini máquina de pegar doces', com as informações da celebração na caixa do brinquedo. Em um momento divertido, Virgínia registrou a reação de Maria Flor ao abrir o convite e brincar com o objeto.



Com um tema inspirado na personagem 'Magali', de "Turma da Mônica", Maria Flor, a filha do meio do casal Virgínia e Zé Felipe, comemorará seu aniversário de 2 anos no dia 22 de outubro.