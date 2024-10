Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 15:05

Rio - Dividida em duas etapas, a venda dos ingressos para os Ensaios da Anitta 2025 foram abertas para algumas cidades, na tarde desta quarta-feira (9). Agora maior, a temporada de pré-carnaval da cantora acontecerá entre os meses de janeiro e fevereiro, passando por 12 cidades diferentes.

Nesta quarta-feira (9), os fãs que vão para as festas de São Luís e Fortaleza puderam comprar os ingressos a partir do meio-dia. As vendas das entradas para Salvador e Brasília abriram às 15h, enquanto Ribeirão Preto e Recife terão acesso aos ingressos a partir das 18h.

Nesta quinta-feira (10), acontece a segunda etapa das vendas dos ingressos. A partir do meio-dia, os fãs de Campinas, Belo Horizonte e Curitiba terão a oportunidade de comprar as entradas. Em seguida, às 15h, será a vez dos do Rio de Janeiro e Florianópolis. Por fim, às 18h, os foliões de São Paulo terão acesso ao site.

Sem valores pré-divulgados, todos os ingressos serão vendidos pela plataforma Ingresse . A organização do evento alerta sobre os riscos de compras feitas em canais não oficiais e informa que os lotes dos ingressos podem virar sem aviso prévio.

Veja as datas e locais dos 'Ensaios da Anitta 2025':

11/01 - São Luís (MA), na área externa do São Luís Shopping

12/01 - Fortaleza (CE), no Marina Park

18/01 - Salvador (BA), no Centro de Convenções Salvador

19/01 - Brasília (DF), na Praia Parque

25/01 - Recife (PE), na área externa da Cecon

26/01 - Ribeirão Preto (SP), no estádio do Comercial

01/02 - Belo Horizonte (MG), na esplanada do Mineirão

02/02 - Campinas (SP), na área externa do Red Eventos

08/02 - Rio de Janeiro (RJ), na Marina da Glória

15/02 - Curitiba (PR), na Pedreira Paulo Leminski

16/02 - Florianópolis (SC), na Arena Floripa

22/02 - São Paulo (SP), a anunciar o local em breve