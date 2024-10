Cíntia Chagas e Lucas Bove ficaram casados por 3 meses - reprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 20:42 | Atualizado 09/10/2024 20:44

Rio - Cíntia Chagas, influenciadora e professora, chocou seus seguidores ao anunciar o término de seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) em agosto deste ano. O casamento, que durou apenas três meses, chegou ao fim após um episódio de violência doméstica.

A revelação veio à tona pelo Portal Leo Dias, que informou que Cíntia registrou um boletim de ocorrência contra o político, além de solicitar uma medida protetiva no mês de setembro. Segundo os relatos, o casamento de Cíntia com o deputado não foi livre de tensões e abusos. A influenciadora revelou em depoimento que Bove era "possessivo, ciumento e controlador", o que teria sido o estopim para a deterioração da relação.

De acordo com o portal, os episódios de violência não foram isolados. Cíntia relatou ter sido vítima de violência física e psicológica em diversas ocasiões. Em uma das situações descritas, Cíntia afirmou que, durante uma discussão, Lucas Bove teria jogado uma faca em sua direção, que acabou atingindo sua perna. “Durante uma discussão, o autor (Lucas Bove) arremessou contra sua perna uma faca, a qual caiu no chão e bateu em sua perna, lesionando-a”, detalhou Cíntia em seu depoimento. Além disso, em outro episódio, o deputado teria lançado uma garrafa de água nela e ameaçado queimar seus pertences.



Após registrar o boletim de ocorrência, Cíntia Chagas buscou proteção legal, solicitando uma medida protetiva contra o ex-marido. O pedido foi feito em setembro, pouco após o término do relacionamento. Apesar da gravidade das acusações, até o momento da publicação deste texto, o deputado Lucas Bove não se pronunciou sobre o caso.



Resposta aos ataques nas redes sociais

Em meio às especulações sobre os motivos que levaram ao divórcio, Cíntia Chagas decidiu quebrar o silêncio no final de setembro. Internautas vinham questionando a influenciadora, sugerindo que o fim do casamento teria sido causado por uma suposta decisão de não ter filhos. Em resposta, Cíntia utilizou suas redes sociais para desmentir esses boatos e desabafar sobre a perseguição que estava sofrendo.



"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, até hoje", escreveu ela em um post no Instagram.



Cíntia não entrou em detalhes sobre todos os acontecimentos, mas revelou que o motivo do divórcio envolvia uma "situação grave, lamentável e triste". Em sua publicação, ela afirmou estar tentando enfrentar a situação com "dignidade e compostura", apesar da dor. “Estou tentando passar por isso com alguma leveza… Com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem", concluiu a influenciadora.



Lucas Bove não se pronuncia

Até o momento, a assessoria de Lucas Bove não respondeu às acusações feitas pela ex-esposa. O silêncio por parte do deputado só aumentou a atenção do público e da mídia em relação ao caso, que continua a gerar repercussão nas redes sociais e nos veículos de imprensa.