’Ensaios da Anitta 2025’ serão temáticos de esporteReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 14:15

Rio - Já na preparação para a folia, Anitta divulgou as datas de seu evento para a temporada pré-carnaval de 2025, nesta quinta-feira (3). Prometendo chegar com tudo em 12 cidades diferentes, os "Ensaios da Anitta" acontecerão a partir de janeiro do ano que vem.

"Os 'Ensaios da Anitta' estão de volta em 2025 com a maior de suas temporadas. Prontos para essa maratona?", convidou a cantora através das redes sociais. O evento, que começa em 11 de janeiro, passará por São Luís, Fortaleza, Salvador, Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo.

Em vídeo de divulgação, Anitta revelou que os eventos de 2025 terão esportes como tema: "A gente entra em campo para ganhar. É sobre suar e se jogar. O esporte é matéria-prima dos sonhos, da disciplina e da saúde física e mental. Enfrentar os nossos próprios limites e sempre se divertir. O Carnaval 2025 vai ter clima de maratona. O mundo dos esportes com o toque especial de carnaval da Anitta. Afinal, quando o assunto é diversão, nós somos campeões. E se é para jogar, a gente vai com tudo. #MaratonadaDeJogação".

Veja as datas dos 'Ensaios da Anitta 2025':

11/01 - São Luís

12/01 - Fortaleza

18/01 - Salvador

19/01 - Brasília

25/01 - Recife

26/01 - Ribeirão Preto

01/02 - Belo Horizonte

02/02 - Campinas

08/02 - Rio de Janeiro

15/02 - Curitiba

16/02 - Florianópolis

22/02 - São Paulo