Gloria Pires, Marcos Pigossi e mais famosos prestigiam abertura do Festival do Rio

Rio - Famosos marcaram presença no Festival do Rio 2024 que começou nesta quinta-feira (3), no Cine Odeon, na Zona Central do Rio. A abertura do festival contou com a exibição do longa 'Emilia Perez', protagonizado por Selena Gomez e Zoe Saldaña.

Nomes como Bella Campos, Letícia Colin, Bruna Linzmeyer, Gloria Pires, Marcos Pigossi e Bárbara Paz prestigiaram a abertura do evento.

A 26ª edição do Festival do Rio segue até o próximo dia 13 de outubro exibindo mais de 300 filmes em 12 cinemas, com 22 salas e mais de três mil lugares disponíveis para o público curtir os filmes. Saiba mais!

