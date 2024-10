Letícia se posiciona sobre ter ou não babá - reprodução Instagram

Letícia se posiciona sobre ter ou não babáreprodução Instagram

Publicado 03/10/2024 21:20

Rio Letícia Cazarré, mãe de seis filhos e casada com o ator Juliano Cazarré, se pronunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (03), sobre as críticas que recebeu a respeito de sua rotina familiar e o uso de babás. As críticas surgiram após a publicação de um vlog onde Letícia mostrou parte de seu dia a dia.

fotogaleria



Letícia revelou sua frustração com os julgamentos recebidos: "Gente, como é que as pessoas fazem comentários com a maior certeza do mundo, sem saber como é a vida do outro?". Ela explicou que o objetivo de seu vlog era compartilhar um pouco da rotina da família e conscientizar o público sobre a realidade que vive.



Em seu desabafo, Letícia afirmou que, durante a semana, ela e seu marido se revezam para cuidar dos filhos, sem a ajuda de uma babá. "Não tenho babá durante a semana. Eu e meu marido cuidamos dos nossos filhos durante a semana", disse Letícia. Segundo ela, apenas nos finais de semana uma babá folguista os ajuda, permitindo que o casal tenha momentos de descanso e tempo para ficar junto. "Somos humanos e precisamos descansar", reforçou.

Letícia revelou sua frustração com os julgamentos recebidos: "Gente, como é que as pessoas fazem comentários com a maior certeza do mundo, sem saber como é a vida do outro?". Ela explicou que o objetivo de seu vlog era compartilhar um pouco da rotina da família e conscientizar o público sobre a realidade que vive.Em seu desabafo, Letícia afirmou que, durante a semana, ela e seu marido se revezam para cuidar dos filhos, sem a ajuda de uma babá. "Não tenho babá durante a semana. Eu e meu marido cuidamos dos nossos filhos durante a semana", disse Letícia. Segundo ela, apenas nos finais de semana uma babá folguista os ajuda, permitindo que o casal tenha momentos de descanso e tempo para ficar junto. "Somos humanos e precisamos descansar", reforçou.

Outro ponto levantado nas redes sociais foi sobre a amamentação de seu filho mais novo, Estevão, de seis meses. Uma seguidora questionou se Letícia ainda amamentava após vê-la realizando um exame médico. A influenciadora foi direta: "Eu amamento todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada."



Reflexão sobre os julgamentos

Além de responder às críticas sobre ter ou não babá, Letícia também utilizou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre os julgamentos que as pessoas fazem. "Depois de tantos anos de exposição na internet e depois de ter passado por situações de vida e morte dramáticas com nossa filha, hoje esses comentários já não me magoam mais", destacou ela.



Letícia sugeriu que as críticas muitas vezes refletem as inseguranças de quem as faz. "Quando você encontra justificativas para que o outro esteja fazendo as coisas melhor do que você faz ou faria, isso não são desculpas para te deixar mais confortável com os seus próprios defeitos?", questionou. Ela ainda aconselhou: "É bom a gente fazer uma reflexão sincera e tentar entender o porquê, para não corrermos o risco de ser injustos com os outros."