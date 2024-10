Ana Castela recebe camiseta e chuteira autografada por Cristiano Ronaldo - Reprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 20:26 | Atualizado 03/10/2024 20:27

Rio - Ana Castela, de 20 anos, ganhou um presentão. Nesta quinta-feira (3), após o primeiro show, dos três que fará em Portugal, a cantora ganhou uma camiseta e uma chuteira autografadas por Cristiano Ronaldo.

Recentemente, a artista lançou o o álbum completo do DVD "Herança Boiadeira" . O projeto possui 13 faixas, sendo três músicas inéditas e dez regravações de grandes sucessos, resgatando as raízes sertanejas. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.