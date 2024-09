Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 17:58

Rio - Ana Castela, de 20 anos, lançou nesta sexta-feira (27) o álbum completo do DVD "Herança Boiadeira", gravado em abril deste ano. O projeto possui 13 faixas, sendo três músicas inéditas e dez regravações de grandes sucessos, resgatando as raízes sertanejas. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.



Grandes nomes da música sertaneja participaram do projeto, como Eduardo Costa, Perla Paraguaia, Jayne, Matogrosso & Mathias, Rio Negro & Solimões, Gino & Geno, Trio Parada Dura, Paula Fernandes, Gian & Giovani e Léo & Raphael.



Além das faixas, o público terá acesso aos vídeos do DVD. "Esse projeto foi pensado por mim com muito carinho, foi uma noite mágica ao lado de pessoas que eu sempre admirei e desejei cantar junto, espero que todos vocês possam cantar e gostar tanto quanto eu", comenta Ana Castela.