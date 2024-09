Gil do Vigor relata momento de tensão em voô - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 17:47

Rio - Gilberto Nogueira, mais mais conhecido como Gil do Vigor, compartihou nesta sexta-feira (27) uns momentos de tensão que passou em um vôo que iria de São Paulo para Recife. O ex-BBB, sempre mostra sua rotina para os mais de 14 milhões de seguidores.

"Que susto, Jeová! Deu ruim, mas conseguimos pousar. Jesus amado, que medo, Senhor", disse ele.

Em seguida, contou mais detalhes do que aconteceu. "Estou todo me cagando aqui. Estava voando e, do nada, [algo] quebrou. Falei: 'Pronto, agora acabou nossa vida'. Daqui a pouco, o homem disse: 'Estamos voltando para Viracopos [em Campinas]'. Está todo mundo aqui nervoso. Quando eu ouvi o [barulho]. Agora que estamos em terra, mas não pode descer. Tem que esperar o carro de bombeiro. Só quero descer, não vou voar mais não", afirmou.

Gil ainda descreveu que a aeronave precisou ser rebocada. "A aeronave vai ser rebocada porque está tendo alguma coisa de fluido, sei lá. Jesus do céu! Cheiro de querosene e eu querendo sair da aeronave para correr. Jesus do céu".

O artista disse que ficou com medo que o avião explodisse. r"Estamos sendo rebocados lentamente por conta dos fluidos que não sei o que significa, mas fico com medo de explodir. Jesus é maior a proteção é certa", disse.

Por fim, Gil conseguiu pegar um outro avião para Recife e comemorou. "Partimos, Recife. Estou tranquilo, mudamos de aeronave e chegarei em três horas na minha terra natal", concluiu o economista.