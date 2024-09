Camila Pitanga faz coreografia na piscina simulando a garota do 'Fantástico' - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 16:43

Rio - Camila Pitanga, de 47 anos, agitou o seu Instagram nesta sexta-feira (27), após publicar um vídeo onde surge improvisando uma coreografia da abertura do 'Fantástico' da Tv Globo, na piscina, no intervalo das gravações de seu projeto televisivo mais recente "Beleza Fatal", que deve estrear em 2025.

Para a ocasiao a atriz e apresentadora vestiu um maiô branco de recortes e aparece no meio da piscina dançando. Na legenda da publicação, escreveu: "O que vocês acham? Ficaria bem como musa do Fantástico? Brincadeiras à parte, eu e Vinimigue aproveitamos um momento nos bastidores de Beleza Fatal pra me jogar nessa abertura icônica", brincou ela.