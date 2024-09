Eliezer - Reprodução / Instagram

EliezerReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 15:37 | Atualizado 27/09/2024 15:38

Rio - O influenciador e ex-BBB Eliezer passou por mais uma cirurgia, mas desta vez, o objetivo não foi estético. Ele resolveu um problema que o incomodava há anos: os joanetes nos dedões dos pés. A condição causava dores ao caminhar, especialmente pelo uso de calçados inadequados.

fotogaleria

Com muito bom humor, Eli compartilhou detalhes da cirurgia em suas redes sociais. Ele publicou fotos do antes e depois, além de mostrar um raio-x do procedimento. Em tom descontraído, se despediu dos joanetes, a quem apelidou carinhosamente. "Meu amigo, vivemos tantas histórias juntos, mas é o momento de cada um seguir seu caminho. Ontem nos despedimos. Precisou de uma cirurgia pra nos separar, pq éramos unha e carne… Alma gêmea. Todas as vezes que eu olhar para os meus tênis e sapatos, você será pra sempre lembrado. Doeu? Doeu!! Por muito tempo, mas agora não vai doer mais. Adeus Juju", escreveu.Segundo o ex-BBB, a cirurgia durou cerca de duas horas e foi feita com anestesia local. Ele contou que o médico realizou o procedimento sem cortes, apenas fazendo pequenos furos. Após a operação, Eliezer já pôde sair andando. "Dá até para fazer esteira", brincou o influenciador ao falar sobre a recuperação.Eliezer também exibiu as fotos dos pés operados e falou sobre a cirurgia com seus seguidores. "Ontem nos despedimos. Precisou de uma cirurgia para nos separar, porque éramos unha e carne… Alma gêmea. Todas as vezes que eu olhar para os meus tênis e sapatos, você será para sempre lembrado. Doeu? Doeu!! Por muito tempo, mas agora não vai doer mais", repetiu ele, reforçando a felicidade com o resultado.