Lana del Rey se casou em cerimônia reservada no pântano de Louisiana, Estados UnidosReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 18:26 | Atualizado 27/09/2024 18:29

Rio - Lana del Rey, de 39 anos, se casou, nesta quinta-feira (26), com Jeremy Dufrene, em um pântano, onde fica um porto em Des Allemandes, Louisiana, nos Estados Unidos, de acordo com imagens do jornal Daily Mail, divulgadas nesta sexta-feira (27). Com uma cerimônia reservada e poucos convidados, a cantora escolheu o lugar dos passeios de barco com os quais o guia turístico de jacarés trabalha.

Nos registros, a artista usa um vestido de noiva longo com babados, enquanto o então marido optou por um terno preto e sapatos de couro marrom. Também foram fotografados o pai de Lana, Robert Grant, e os irmãos dela, Caroline Grant e Charlie-Hill Grant.



A oficialização da união já estava sendo aguardada por conta de especulações após uma licença de casamento ser obtida pelo casal em um tribunal em Luisiana , nesta segunda-feira (23), segundo fontes do TMZ (noticiário estadunidense).

Esta é a primeira vez em que a cantora se casa e a segunda de Dufrene. Os recém-casados parecem ter se conhecido em 2019, mas as aparições públicas que indicavam um romance aconteceram somente no final do último mês, quando eles foram vistos de mãos dadas na Inglaterra. Apesar disso, a artista havia negado um relacionamento com o guia turístico de jacarés ainda no início deste mês

Nas redes sociais, os fãs da estrela fizeram comentários sobre diferentes aspectos da cerimônia. "Isso foi muito Lana del Rey da parte dela", observou uma internauta. "Ela casando em um terreno baldio", ironizou outra. "2024 e ainda tem paparazzi usando TecPix?", criticou um terceiro em relação à qualidade das imagens divulgadas. "Estava esperando o crocodilo entrar com as alianças", brincou mais uma. "Já acordei chorando de felicidade por ela, só que ela seja feliz", desejou outra usuária.