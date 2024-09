Joana Prado e Vitor Belfort com os filhos Davi, Victoria e Kyara - Reprodução/Instagram

Joana Prado e Vitor Belfort com os filhos Davi, Victoria e Kyara Reprodução/Instagram

Publicado 27/09/2024 16:58 | Atualizado 27/09/2024 17:03

Rio - Vitória Belfort, 16 anos, filha de Vitor Belfort e Joana Prado, não conheceu sua tia, Priscila, desaparecida há 20 anos . O lançamento do documentário na Disney+, que narra detalhes do sumiço, resgatou memórias da jovem com a família e despertou o interesse da adolescente em escrever uma carta aberta para ela.

“Querida tia Pri, nós sentimos sua falta. Mesmo que eu nunca tenha te conhecido, sinto que seremos melhores amigas. Hoje assisti ao seu documentário e consegui ver quem você é. Para ser honesta, sinto que te conhecia. Tia Pri, você era linda, gentil, amorosa, inocente, criativa, engraçada, sorridente", iniciou ela.

“Esta carta é para você. Nós não sabemos onde você está, mas Deus, todo-poderoso, sabe. Meu pai sempre me diz desde pequena o quanto você era linda, não apenas por fora, mas também por dentro. Só de olhar para seus vídeos, pude dizer que você foi tão gentil e tinha um coração que queria servir as pessoas”, continuou. Priscila, irmã do lutador, desapareceu em janeiro de 2004, aos 29 anos, ao sair do trabalho para almoçar no Centro do Rio.



“Muitas vezes imagino como seria se você estivesse aqui. Me pergunto sobre o som da sua voz, seus olhos, seu lindo sorriso e todas as pequenas coisas que fazem você ser você. Penso em você com frequência, sobre as conversas que teríamos, as memórias que poderíamos criar e como minha vida poderia ser diferente com você", narrou Vitória em vídeo postado nas redes sociais.

Ela conclui com esperança de que a tia seja achada mesmo após tantos anos e inúmeras investigações de supostos crimes que nunca foram confirmados.

"Tia Pri, tenho tanta confiança de que te encontraremos novamente. Seja no céu ou aqui na Terra, teremos as conversas que nunca tivemos, e criaremos tantas memórias juntas. Te amo tanto e confio no plano de Deus”.

O texto comoveu dezenas de seguidores, que deixaram mensagens de apoio para a jovem. Suzana Alves, a ex-Tiazinha do programa H, sucesso nos anos 90, escreveu: "Nosso esperança está em Cristo, esse sofrimento não tardará família! Eu creio!".

"Saiu lágrimas dos meus olhos de ouvir esse vídeo . Alguma coisa deve acontecer após esse documentário. Não e possível que quem sabe o q aconteceu após ver esse documentário não vá falar o q sabe. Só se essa pessoa não tiver coração dentro dele", disse uma seguidora.