Sabrina Sato emociona com declaração para a irmãReprodução /Instagram

Publicado 27/09/2024 15:55

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, compartihou com os seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (27) uma homenagem de aniversário para sua irmã Karina Sato. A apresentadora publicou um carrossel de fotos em que aparece ao lado da irmã.

Em algumas imagens, elas surgem ao lado de Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina e Duda Nagle. Sabrina também resgatou algumas fotos antigas em que aparece ainda criança ao lado de Karina.

"Hoje é aniversário da minha irmã que é também minha heroína e eu não me canso de falar do tamanho do meu amor, admiração e gratidão que sinto. E quando eu falo que não seria nada sem ela é porque é a pura verdade. Karina Sato é inacreditável como ser humano, mãe, profissional. Agradeço a Deus todos os dias por ter meu anjo da guarda em forma de gente e em forma de irmã. Quando penso nela me emociono com sua bondade, amor e sua força", iniciou.



"Viva Karina e sua generosidade. Obrigada minha irmã por me ensinar a caminhar com tanta fé e coragem. Estou aqui sempre para você, Fefe, Manu e Felipão. Você é minha inspiração. Te amo eternamente", escreveu Sabrina na legenda da publicação.